Subaru значительно подняла цены на автомобили в России

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Москва, 11 апреля. Японская компания Subaru значительно подняла цены на свои автомобили на российском авторынке. Повышение цен коснется машин Subaru 2018 модельного года, оно было вызвано повышением акцизов и утилизационного сбора.

В среднем стоимость автомобилей Subaru возрастет на 30-50 тысяч рублей. Как сообщила пресс-служба компании, машины модификации Forester станут дороже на 40 тысяч рублей, Outback – на 50 тысяч рублей, на 30-40 тысяч рублей больше также придется заплатить за Subaru XV. В последней линейке цена останется прежней только для базовой версии автомобиля (1 миллион 599 тысяч рублей).

Компания Subaru приняла решение о повышении цен на автомобили в России впервые с 2016 года.

Ранее стало известно, что обновленная версия кроссовера Subaru Outback появится на российском рынке во второй половине 2018 года.

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