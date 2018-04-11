В Совфеде прокомментировали опасения Пентагона по поводу возможного ответа РФ на агрессию США в Сирии

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Пентагон опасается жесткого ответа России в случае нанесения удара по территории дружественной РФ Сирии, сообщает The Los Angeles Times. Американское военное ведомство беспокоит перспектива открытой конфронтацией между США и отечественной стороной.

Сенатор от Республики Крым, член комитета по международным делам Сергей Цеков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей напомнил, что ко всем конфликтам, которые в разные промежутки времени разгорелись на Ближнем Востоке, прямо или косвенно причастны Соединенные Штаты Америки.

«Причем их действия самым грубейшим образом противоречат нормам международного права. Я напомню, что зачастую противозаконные вмешательства США в дела других государств происходит без соответствующей санкции Совета безопасности ООН. Основным поводом для вмешательства становятся лживые заявления, которые не имеют ничего общего с объективной действительностью. По аналогичному сценарию сегодня они решили действовать и в Сирии, распространяя недостоверную информацию о якобы имевшей место химатаке в Думе», — подчеркнул сенатор.

Он напомнил, как в 2003 году госсекретарь США Колин Пауэлл принес прямо в зал заседаний ООН пробирку с неизвестным веществом, потряс ею в воздухе, заявил, что в ней находится биологическое оружие, а в дальнейшем Штаты незаконно вторглись в Ирак.

«Отмечу, что публикация данного издания носит неофициальный характер. Тем не менее, Россия четко дала понять: если пострадает хоть один наш военнослужащий, а в Сирии их очень много, это и советники, и те, кто оказывает сирийцам гуманитарную помощь, они находятся на территории союзного нам государства на законных основаниях по приглашению легитимно избранного правительства, то действия США не останутся без жесткого ответа. Не исключаю, что отечественная сторона оставит за собой право не только сбивать американские ракеты, но и может нанести удар по носителю в том случае, если провокации США перейдут все мыслимые и немыслимые границы», — предупреждает парламентарий.

Сергей Цеков предположил, что жесткая позиции РФ по сирийскому кризису должна образумить властей США, и они не допустят агрессивных действий по отношению к САР.

«При этом все понимают, что США нужно сохранить лицо. Было сделано много громких заявлений, я допускаю, что Америка может предпринять какие-то агрессивные действия, но, надеюсь, они не повлекут за собой трагических последствий», — резюмировал сенатор.

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