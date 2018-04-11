Депутат Госдумы предложил ввести санкции против портов Украины
Симферополь, 11 апреля. Депутат Госдумы России Андрей Козенко предложил ввести санкции против портов Украины после ареста двух российских судов на Украине.
Напомним, что за последнее время стало известно о задержании двух российских судов. Первое судно «Норд» было задержано в конце марта. На борту находилось 10 человек. Все они граждане РФ.
Второе судно Trans Services Maritime, которое, по данным генерального прокурора Украины Юрия Луценко, незаконно добывало песок в районе Каркинитского залива Черного моря. В данный момент судно находится в Одесской области.
Козенко отметил, что заход российских моряков в украинские порты не дает им личную безопасность, а также не гарантирует сохранность имущества.
«Подобные инциденты должны детально расследоваться. Украинские порты должны подвергнуться санкциям со стороны России, а нашим российским пограничникам стоить укрепить свое представительство в водах Азовского и Черного морей», — заявил депутат журналистам.
Не стоит ожидать мирного разрешения данной ситуации, уверен Козенко.
Ранее сообщалось, что прокуратура не будет просить суд Херсона арестовать капитана «Норда» по новому подозрению.