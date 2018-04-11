Депутат Госдумы предложил ввести санкции против портов Украины

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Симферополь, 11 апреля. Депутат Госдумы России Андрей Козенко предложил ввести санкции против портов Украины после ареста двух российских судов на Украине.

Напомним, что за последнее время стало известно о задержании двух российских судов. Первое судно «Норд» было задержано в конце марта. На борту находилось 10 человек. Все они граждане РФ.

Второе судно Trans Services Maritime, которое, по данным генерального прокурора Украины Юрия Луценко, незаконно добывало песок в районе Каркинитского залива Черного моря. В данный момент судно находится в Одесской области.

Козенко отметил, что заход российских моряков в украинские порты не дает им личную безопасность, а также не гарантирует сохранность имущества.

«Подобные инциденты должны детально расследоваться. Украинские порты должны подвергнуться санкциям со стороны России, а нашим российским пограничникам стоить укрепить свое представительство в водах Азовского и Черного морей», — заявил депутат журналистам.

Не стоит ожидать мирного разрешения данной ситуации, уверен Козенко.

Ранее сообщалось, что прокуратура не будет просить суд Херсона арестовать капитана «Норда» по новому подозрению.

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