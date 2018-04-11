Путин передал слова искреннего сочувствия лидеру Алжира в связи с крушением самолета

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Москва, 11 апреля. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями своему алжирскому коллеге в связи с крушением военного самолета. Об этом в среду сообщает пресс-служба Кремля.

Глава российского государства Владимир Путин направил телеграмму соболезнования президенту Алжира Абдель Азизу Бутефлике в связи с огромным числом человеческих жертв в результате авиакатастрофы военно-транспортного самолета в районе воздушной гавани «Буфарик», говорится на сайте Кремля.

Российский лидер передал слова искреннего сочувствия и поддержки родственникам и близким погибших.

Напомним, в среду воздушное судно ВС Алжира разбилось в районе аэропорта «Буфарик», расположенного на севере Алжира.

Крушение произошло спустя несколько минут после взлета. На борту рухнувшего самолета Ил-76 находилось 247 военных и 10 членов экипажа, выживших нет.

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