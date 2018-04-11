Угрожавший России ракетами Трамп сделал новое заявление в Twitter

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Вашингтон, 11 апреля. Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter сделал новую запись, которую посвятил отношениям с Россией.

Угрожавший России ракетами Трамп выступил с новым заявлением в Twitter. Глава США называл отношениях двух стран худшими за всю историю. Кроме того, по его словам, Россия якобы нуждается в помощи США.

«Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, и это включает в себя «холодную войну», — говорится в новом заявлении американского президента. — Для этого нет оснований. Россия нуждается в нас, чтобы мы помогли ей с экономикой, что было бы очень легко сделать, и нам нужно, чтобы все нации работали вместе. Остановить гонку вооружений?»

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018

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