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Медведев призвал взвесить ответ России на новые санкции США
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    Медведев призвал взвесить ответ России на новые санкции США

    14:56  11 Апреля 2018
    278

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    Москва, 11 апреля. Попытки давления на Россию и неприкрытого использования санкций под надуманными предлогами со стороны Запада увеличиваются, считает председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

    Премьер-министр страны во время ответов на вопросы после доклада о деятельности правительства в Госдуме отметил, что Запад все больше пытается давить на Москву. Медведев подчеркнул, что страны Запада используют надуманные предлоги, чтобы использовать против России «всякого рода санкционные законы».

    Как добавил премьер-министр, в число этих попыток можно отнести и изменения в санкционном списке, и подведение под соответствующие санкции целых отраслей российской экономики. По словам Медведева, ответные меры на антироссийские санкции США должны быть просчитаны, чтобы не нанести ущерба отечественной экономике. Он также подчеркнул, что Москва должна взвесить все аспекты сотрудничества с США.

    Ранее сообщалось, что США готовят санкции в отношении госдолга России. 

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    Автор: Анна Иванова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #санкции #медведев
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