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Новости Сирии
Захарова объяснила Трампу, куда должны лететь «умные» ракеты в Сирии
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    Захарова объяснила Трампу, куда должны лететь «умные» ракеты в Сирии

    15:04  11 Апреля 2018  /обновлено: 15:42  11 Апреля 2018
    15400

    Захарова объяснила Трампу, куда должны лететь «умные» ракеты в Сирии

    Москва, 11 апреля. В случае, если ракеты, которые президент США Дональд Трамп собирается запускать по Сирии, на самом деле «умные», они должны лететь в сторону террористов, а не использоваться против законного правительства независимой страны. Об этом написала в своем блоге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Напомним, сегодня президент Трамп написал полный бахвальства пост в своем Twitter, в котором обещал, что по Сирии будут выпущены «хорошие, новые и «умные» ракеты. Поводом для ракетной атаки в Вашингтоне считают сообщения о якобы имевшей место атаке с использованием химоружия в Восточной Гуте.

    «Умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории», — сурово напомнила Захарова.

    Пресс-секретарь МИД отметила, что ракетный удар по Сирии может быть удобным поводом, чтобы не дать инспекторам Организации по запрещению химического оружия расследовать инцидент в Восточной Гуте.

    «А инспекторов ОЗХО предупредили, что сейчас умные ракеты уничтожат все доказательства применения химоружия на земле? — написала Захарова. — Или вся задумка и состоит, чтобы быстро замести следы провокации ударами умных ракет, и международным инспекторам уже нечего было бы искать в качестве доказательств?»

    Напомним, российским специалистам не удалось обнаружить на территории якобы подвергшегося химатаке города Дума следов применения химического оружия. В то же время стало известно, что в Сирийском Красном Полумесяце не зафиксировали после «химатаки» в Восточной Гуте ни одного пострадавшего, который бы испытывал симптомы отравления — фактически, единственные свидетельства о химической атаке поступили от сирийских «Белых касок».

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    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #трамп #захарова
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