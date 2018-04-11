Захарова объяснила Трампу, куда должны лететь «умные» ракеты в Сирии

В закладки

Москва, 11 апреля. В случае, если ракеты, которые президент США Дональд Трамп собирается запускать по Сирии, на самом деле «умные», они должны лететь в сторону террористов, а не использоваться против законного правительства независимой страны. Об этом написала в своем блоге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, сегодня президент Трамп написал полный бахвальства пост в своем Twitter, в котором обещал, что по Сирии будут выпущены «хорошие, новые и «умные» ракеты. Поводом для ракетной атаки в Вашингтоне считают сообщения о якобы имевшей место атаке с использованием химоружия в Восточной Гуте.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018

«Умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории», — сурово напомнила Захарова.

Пресс-секретарь МИД отметила, что ракетный удар по Сирии может быть удобным поводом, чтобы не дать инспекторам Организации по запрещению химического оружия расследовать инцидент в Восточной Гуте.

«А инспекторов ОЗХО предупредили, что сейчас умные ракеты уничтожат все доказательства применения химоружия на земле? — написала Захарова. — Или вся задумка и состоит, чтобы быстро замести следы провокации ударами умных ракет, и международным инспекторам уже нечего было бы искать в качестве доказательств?»

Напомним, российским специалистам не удалось обнаружить на территории якобы подвергшегося химатаке города Дума следов применения химического оружия. В то же время стало известно, что в Сирийском Красном Полумесяце не зафиксировали после «химатаки» в Восточной Гуте ни одного пострадавшего, который бы испытывал симптомы отравления — фактически, единственные свидетельства о химической атаке поступили от сирийских «Белых касок».

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.