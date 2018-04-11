РФПЛ рассказала, сколько фанатов состоит в черном списке МВД
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Москва, 11 апреля. Заместитель директора отдела безопасности Российской футбольной премьер-лиги Александр Сафонов сообщил, что 454 болельщикам запрещено посещать все официальные спортивные мероприятия в России.
Как стало известно, в список лиц, которым запрещено посещать все официальные спортивные мероприятия в России, попали 454 человека. Соответствующий список министерства внутренних дел, куда попали спортивные болельщики, опубликован на официальном сайте ведомства.
«На данный момент в черный список внесены 454 человека, которым запрещено посещать все официальные спортивные мероприятия», — цитирует Р-спорт Александра Сафонова.
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