РФПЛ рассказала, сколько фанатов состоит в черном списке МВД

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Москва, 11 апреля. Заместитель директора отдела безопасности Российской футбольной премьер-лиги Александр Сафонов сообщил, что 454 болельщикам запрещено посещать все официальные спортивные мероприятия в России.

Как стало известно, в список лиц, которым запрещено посещать все официальные спортивные мероприятия в России, попали 454 человека. Соответствующий список министерства внутренних дел, куда попали спортивные болельщики, опубликован на официальном сайте ведомства.

«На данный момент в черный список внесены 454 человека, которым запрещено посещать все официальные спортивные мероприятия», — цитирует Р-спорт Александра Сафонова.

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