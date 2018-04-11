Приложение для борьбы с депрессией разработала россиянка

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Москва, 11 апреля. Иллюстратор из России Ирина Мир разработала приложение «Сильные чувства», которое поможет пользователям смартфонов победить депрессию и тревожные состояния.

Мир переехала с мужем из России в Чили, где ее стали посещать тревога, стресс и апатия. Иллюстратор отметила, что на тот момент она не обнаружила стикеров в Сети, которые могли бы выразить ее состояние. Супруг уговорил ее обратиться к специалисту, который помог ей научиться не отгораживаться от своих чувств, а открывать их всему миру.

«Я хотела передавать свои чувства визуально, пересмотрела тонну стикеров в App Store, — приводит ее слова «Инфореактор», — но они даже близко не передавали то, что я испытывала».

Тогда Мир самостоятельно разработала стикеры, которые появились в приложении «Сильные чувства». Создатель уверяет, что программа поможет людям пережить депрессию, апатию и тревогу.

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