Ставший фигурантом уголовного дела начальник пожарного караула в Кемерово ранее был представлен к госнаграде

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Кемерово, 11 апреля. За несколько дней до предъявления обвинения начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин оказался в списках на представление к государственной медали «За отвагу на пожаре», проявленную в Кемерово.

МЧС Кемеровской области составило списки пожарных, которые принимали участие в тушении пожара в ТЦ «Зимняя вишня», который произошел 25 марта. Сергей Генин был на хорошем счету в региональном МЧС. Он пришел на службу простым пожарным еще в 1996 году и дослужился до начальника караула, окончив заочно Академию МЧС и получив офицерское звание.

Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, Сергей Генин имеет ведомственные медали «за отличие в службе» всех трех степеней и Памятную медаль МЧС России «Маршал Василий Чуйков».

В СК РФ 11 апреля сообщили, что Сергею Генину предъявлено обвинение по статье о «халатности». По версии следствия, ему доложили о нахождении на 4 этаже в кинозале № 2 людей и указали на расположенный непосредственно у западного входа лестничный марш, как кратчайший путь к кинозалу.

Сергей Генин проигнорировал эти сведения и не сверил их с имеющимися схемами. Он направил пожарных к дальнему от своего местонахождения лестничному маршу в юго-восточной части здания. Но когда его подчиненные дошли до 4 этажа, то обнаружили запертую дверь, спустились и вернулись к той лестнице, на которую изначально показывали Генину.

По ней и удалось поднять на 4 этаж. По мнению следователей, пока пожарные искали вход, было упущено время для спасения 37 человек. Напомним, что трагедия в Кемерово унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.

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