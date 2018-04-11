Медведев объявил об увеличении МРОТ с 1 мая

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Москва, 11 апреля. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о повышении минимального размера труда с 1 мая. Об этом он заявил, представляя в Госудме отчет о работе правительства за шесть лет.

По словам главы кабмина, с 2013 года МРОТ вырос почти в два раза.

«С 2013 года он вырос почти в два раза. А с 1 мая МРОТ составит 11 тысяч 163 рубля. Это коснется более трех миллионов человек, причем половина из них работают в бюджетной сфере», — отметил Медведев.

Премьер-министр добавил, что на эти цели правительство выделит регионам 36 млрд рублей. Напомним, что ранее Медведев заявлял, что с увеличением минимального размера оплаты труда уменьшится разница между уровнем доходов в разных регионах страны и что правительство помогает тем категориям граждан, чей доход не достигает уровня МРОТ.

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