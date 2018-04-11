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Париж не смог прокомментировать угрозы Трампа России и Сирии из-за запрета на телефоны
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    Париж не смог прокомментировать угрозы Трампа России и Сирии из-за запрета на телефоны

    15:17  11 Апреля 2018
    441

    Париж не смог прокомментировать угрозы Трампа России и Сирии из-за запрета на телефоны

    Париж, 11 апреля. В правительстве Франции оставили без комментариев сообщения президента США Дональда Трампа в twitter о готовящихся ударах по Сирии. 

    Так, по итогам заседания кабинета, проходившего под председательством президента Эмманюэля Макрона, официальный представитель французского правительства, госсекретарь Бенжамин Гриво сообщил, что не смог ознакомиться с последними сообщениями Трампа, поскольку на заседаниях в кабмине запрещено пользоваться мобильными телефонами.

    По его словам, Франция пока не приняла решение о характере потенциальной антисирийской акции. 

    «Нет. Мы продолжаем консультации с союзниками», — сказал Гриво, отвечая на вопросы, был ли определен на заседании «профиль французской акции против Сирии».

    Напомним, ранее президент США выступил с резким заявлением и угрозами относительно комментариев России по поводу возможного ракетного удара по Сирии.

    «Россия обещает, что собьет все ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят, современные и продвинутые…» — написал Трамп.

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    Автор: Тимур Румянцев
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    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #трамп #франция
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