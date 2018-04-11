Париж не смог прокомментировать угрозы Трампа России и Сирии из-за запрета на телефоны

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Париж, 11 апреля. В правительстве Франции оставили без комментариев сообщения президента США Дональда Трампа в twitter о готовящихся ударах по Сирии.

Так, по итогам заседания кабинета, проходившего под председательством президента Эмманюэля Макрона, официальный представитель французского правительства, госсекретарь Бенжамин Гриво сообщил, что не смог ознакомиться с последними сообщениями Трампа, поскольку на заседаниях в кабмине запрещено пользоваться мобильными телефонами.

По его словам, Франция пока не приняла решение о характере потенциальной антисирийской акции.

«Нет. Мы продолжаем консультации с союзниками», — сказал Гриво, отвечая на вопросы, был ли определен на заседании «профиль французской акции против Сирии».

Напомним, ранее президент США выступил с резким заявлением и угрозами относительно комментариев России по поводу возможного ракетного удара по Сирии.

«Россия обещает, что собьет все ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят, современные и продвинутые…» — написал Трамп.

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