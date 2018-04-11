Американские аналитики назвали вероятные цели атаки США по Сирии

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Москва, 11 апреля. Аналитический центр Stratfor в США назвал наиболее вероятные цели ожидаемой атаки американских ВС в Сирии.

Сообщается, что целями станут места, «ассоциирующиеся с сирийской химической программой», а также авиабазы, расположенные около столицы САР. Речь идет о базах Думайр, Мардж Рухаил и Меззе.

Операция, вероятно, будет более масштабной, чем год назад, когда ВМС США атаковали аэродром «Шайрат», считают аналитики.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее призвал Россию готовиться, подтвердив планы Вашингтона нанести ракетный удар по Сирии. Эта мера, по заявлениям американской стороны, является ответом на якобы имевшую месту атаку с применением химоружия в сирийской Думе.

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