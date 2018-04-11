«Марк, смирись»: Цукербергу в России дали совет о «гонке вооружений»

В закладки

Москва, 11 апреля. Россияне призвали основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга смириться и не перекладывать вину в том, что компания теряет активы и популярность, на Россию.

Такой совет пользователи российских соцсетей дали Цукербергу после того, как он заявил на совместных слушаниях двух комитетов Сената Конгресса США, что Россия с помощью Facebook якобы ведет гонку вооружений.

На допросе перед американскими законодателями Цукерберг согласился с утверждениями Вашингтона о якобы имевшем место вмешательстве РФ в выборы президента США в 2016 году. Основатель Facebook «признал» свою вину, заявив, что специалисты соцсети промедлили с «выявлением российских информационных операций» два года назад.

Такую «тактику» Цукерберга россияне связали с неудачами Facebook, не способной защитить персональные данные своих пользователей и стремительно теряющей свою популярность в этой связи.

«Гениальный» ход! Конечно, когда твоя соцсеть вместе со всеми активами катится в пропасть, нужно сразу обвинять Россию», — написал пользователь под ником Индекс Оливье.

«Пока Дуров картинно быкует на публику, Цукерберг, дрожа ручонками, лег без лишних вопросов под старшего брата», — констатировал в свою очередь alejandro, напомнив о разбирательстве Роскомнадзора и мессенджера Telegram.

Пока Дуров картинно быкует на публику, Цукерберг, дрожа ручёнками, лёг без лишних вопросов под старшего брата.

Такие дела.© — alejandro (@makarez) April 11, 2018

Россияне посоветовали основателю Facebook признать свои ошибки и не пытаться переложить ответственность за них на Россию.

«Глава умирающей и опозорившейся соцсети пытается переложить вину на нашу страну, приплетая всякую дичь. Марк, смирись, ты облажался!» — призвала MargoSavazh.

Цукерберг рассказал о «гонке вооружений» с Россией.

Глава умирающей и опозорившейся соц.сети пытается переложить вину на нашу страну, приплетая всякую дичь. Марк, смирись, ты облажался! — MargoSavazh (@MargaritaSavazh) April 11, 2018

Ранее Цукерберг заявил, что сожалеет о массовом сливе личных данных пользователей Facebook. Как он отметил, в компании не давали себе четкого отчета в том, какая ответственность лежала на администрации соцсети.

Напомним, компания Facebook случайно передала данные 83 миллионов пользователей по всему миру британской компании Cambridge Analytica, которая занимается анализом данных для разработки стратегической коммуникации в ходе избирательных кампаний в интернете.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.