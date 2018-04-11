«Марк, смирись»: Цукербергу в России дали совет о «гонке вооружений»
Москва, 11 апреля. Россияне призвали основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга смириться и не перекладывать вину в том, что компания теряет активы и популярность, на Россию.
Такой совет пользователи российских соцсетей дали Цукербергу после того, как он заявил на совместных слушаниях двух комитетов Сената Конгресса США, что Россия с помощью Facebook якобы ведет гонку вооружений.
На допросе перед американскими законодателями Цукерберг согласился с утверждениями Вашингтона о якобы имевшем место вмешательстве РФ в выборы президента США в 2016 году. Основатель Facebook «признал» свою вину, заявив, что специалисты соцсети промедлили с «выявлением российских информационных операций» два года назад.
Такую «тактику» Цукерберга россияне связали с неудачами Facebook, не способной защитить персональные данные своих пользователей и стремительно теряющей свою популярность в этой связи.
«Гениальный» ход! Конечно, когда твоя соцсеть вместе со всеми активами катится в пропасть, нужно сразу обвинять Россию», — написал пользователь под ником Индекс Оливье.
«Пока Дуров картинно быкует на публику, Цукерберг, дрожа ручонками, лег без лишних вопросов под старшего брата», — констатировал в свою очередь alejandro, напомнив о разбирательстве Роскомнадзора и мессенджера Telegram.
Пока Дуров картинно быкует на публику, Цукерберг, дрожа ручёнками, лёг без лишних вопросов под старшего брата.— alejandro (@makarez) April 11, 2018
Такие дела.©
Россияне посоветовали основателю Facebook признать свои ошибки и не пытаться переложить ответственность за них на Россию.
«Глава умирающей и опозорившейся соцсети пытается переложить вину на нашу страну, приплетая всякую дичь. Марк, смирись, ты облажался!» — призвала MargoSavazh.
Цукерберг рассказал о «гонке вооружений» с Россией.— MargoSavazh (@MargaritaSavazh) April 11, 2018
Глава умирающей и опозорившейся соц.сети пытается переложить вину на нашу страну, приплетая всякую дичь. Марк, смирись, ты облажался!
Ранее Цукерберг заявил, что сожалеет о массовом сливе личных данных пользователей Facebook. Как он отметил, в компании не давали себе четкого отчета в том, какая ответственность лежала на администрации соцсети.
Напомним, компания Facebook случайно передала данные 83 миллионов пользователей по всему миру британской компании Cambridge Analytica, которая занимается анализом данных для разработки стратегической коммуникации в ходе избирательных кампаний в интернете.