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«Марк, смирись»: Цукербергу в России дали совет о «гонке вооружений»
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    «Марк, смирись»: Цукербергу в России дали совет о «гонке вооружений»

    14:36  11 Апреля 2018
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    «Марк, смирись»: Цукербергу в России дали совет о «гонке вооружений»

    Москва, 11 апреля. Россияне призвали основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга смириться и не перекладывать вину в том, что компания теряет активы и популярность, на Россию.

    Такой совет пользователи российских соцсетей дали Цукербергу после того, как он заявил на совместных слушаниях двух комитетов Сената Конгресса США, что Россия с помощью Facebook якобы ведет гонку вооружений.

    На допросе перед американскими законодателями Цукерберг согласился с утверждениями Вашингтона о якобы имевшем место вмешательстве РФ в выборы президента США в 2016 году. Основатель Facebook «признал» свою вину, заявив, что специалисты соцсети промедлили с «выявлением российских информационных операций» два года назад.

    «Марк, смирись»: Цукербергу в России дали совет о «гонке вооружений»

    Такую «тактику» Цукерберга россияне связали с неудачами Facebook, не способной защитить персональные данные своих пользователей и стремительно теряющей свою популярность в этой связи.

    «Гениальный» ход! Конечно, когда твоя соцсеть вместе со всеми активами катится в пропасть, нужно сразу обвинять Россию», — написал пользователь под ником Индекс Оливье.

    «Пока Дуров картинно быкует на публику, Цукерберг, дрожа ручонками, лег без лишних вопросов под старшего брата», — констатировал в свою очередь alejandro, напомнив о разбирательстве Роскомнадзора и мессенджера Telegram.

    «Марк, смирись»: Цукербергу в России дали совет о «гонке вооружений»

    Россияне посоветовали основателю Facebook признать свои ошибки и не пытаться переложить ответственность за них на Россию.

    «Глава умирающей и опозорившейся соцсети пытается переложить вину на нашу страну, приплетая всякую дичь. Марк, смирись, ты облажался!» — призвала MargoSavazh.

    Ранее Цукерберг заявил, что сожалеет о массовом сливе личных данных пользователей Facebook. Как он отметил, в компании не давали себе четкого отчета в том, какая ответственность лежала на администрации соцсети.

    Напомним, компания Facebook случайно передала данные 83 миллионов пользователей по всему миру британской компании Cambridge Analytica, которая занимается анализом данных для разработки стратегической коммуникации в ходе избирательных кампаний в интернете.

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    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #facebook #цукерберг #соцсети
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