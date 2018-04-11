Украина ведет себя как пиратское государство — эксперт

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Москва, 11 апреля. Захват в Одесской области российского судна — это попытка Запада с помощью Украины спровоцировать Россию на необдуманные действия.

Об этом Федеральному агентству новостей заявил известный политолог Иван Мезюхо.

«Этот арест — безусловно, заранее спланированная акция Киева в отношении России, — уверен Мезюхо. — Но, подчеркну, это не самостоятельная выходка Украины. Она ведет себя как пиратское государство с поддержкой Запада и ему в угоду».

Политолог обратил внимание на то, что Украина пошла на подобного рода обострение «ровно в то время, когда на Западе раскручивается дело Скрипалей, и накалилась ситуация в Сирии».

«Накануне инаугурации президента РФ Владимира Путина и чемпионата мира по футболу Запад пытается выставить нашу страну в качестве международного преступника и изгоя, — подчеркивает он. — Понятно, что у Госпогранслужбы Украины за четыре года было множество возможностей по осуществлению подобных провокаций, но на столь дерзкую выходку в Азовском море Киев пошел именно сейчас».

Иван Мезюхо отмечает, что международная общественность и правозащитные организации не разделят юридически безупречную позицию России в этом споре. Поэтому Москве не стоит рассчитывать на их поддержку, как и европейских политических институций, ратующих за защиту прав человека и соблюдение международных законов.

Запад пытается через Украину спровоцировать Москву на необдуманные действия, полагает Мезюхо, но вестись на провокации не стоит. Тем более что у России есть целый набор политических и экономических рычагов воздействия на Украину. Действия Киева могут, к примеру, вынудить Россию ввести ограничения «на проход украинских кораблей под Крымским мостом».

Напомним, 11 апреля в порту Южный было арестовано российское судно Seabreeze, принадлежащее севастопольской компании Trans Services Maritime. Ранее 26 марта захвату украинскими пограничниками подверглось другое судно — «Норд».

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