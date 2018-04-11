Пентагон опасается ответа России в случае удара по Сирии — СМИ США

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Вашингтон, 11 апреля. Оборонное ведомство США обеспокоено из-за возможности вооруженного конфликта между Америкой и Россией в случае силовых действий Вашингтона в отношении Сирии. Об этом пишет издание Los Angeles Times.

Согласно информации газеты, если глава Белого дома Дональд Трамп примет решение о нанесении массированного удара по территории Сирии, шанс потенциального вооруженного конфликта с Россией сильно увеличивается.

Однако издание уверено, что ни Вашингтон, ни Москва не хотят открытой конфронтации и используют специальную «горячую линию» между военными двух государств.

Издание также отмечает, что США держат порядка 2 тысяч военных на севере Сирии. По информации издания, примерно аналогичное число военных с российской стороны.

В том случае, если Вашингтон заранее предупредит Москву об ударах, можно будет избежать жертв среди российских военных. В Пентагоне боятся информировать Москву об ударах, полагая, что это может поставить под угрозу эффективность принимаемых мер, поскольку РФ сможет предупредить Дамаск.

Военное ведомство США также считает, что, если Трамп примет решение о ракетном ударе по Сирии, военным стоит начать беспокоиться из-за систем ПВО, размещенных вокруг крупнейших объектов российской армии. Пентагон опасается ответа Москвы, уверяет издание.

Напомним, 9 апреля американский лидер Трамп заявил о возможности применения военной силы в ответ на предполагаемое применение «химического оружия» в сирийской Думе 7 апреля. Москва и Дамаск категорически отрицают информацию о химической атаке.

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