Медведев призвал извлечь серьезные уроки из трагедии в Кемерово

В закладки

Москва, 11 апреля. Скоропалительные выводы после пожара в Кемерово недопустимы, из трагедии должны быть извлечены все уроки. Об этом заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев, который в среду представил отчет в Госдуме.

«Из трагедии, которая произошла в Кемерово, должны быть извлечены самые серьезные уроки, здесь недопустимы скоропалительные оценки, но очевидно, что помимо следствия, определения виновных, наказания необходимо посмотреть и на вопросы, связанные с организацией бизнеса…» — отметил премьер-министр.

По его словам, система контроля и надзора должна быть утроена таким образом, чтобы «ни один представитель малого или какого-то иного бизнеса» не мог противостоять «законному желанию проверяющей организаций».

Напомним, один из крупнейших пожаров в российской новейшей истории произошел в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека — в том числе 41 ребенок.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.