Медведев назвал санкции США против российских металлургических компаний «борьбой за рынок»

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Москва, 11 апреля. Американские санкции против российских металлургических компаний являются проявлений битвы за рынок, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев во время выступления в Государственной думе.

Медведев обратил внимание, что санкции США, в частности которые распространились на представителей алюминиевой промышленности, представляют собой борьбу «не с конкретным представителем крупного бизнеса».

«Мы с вами понимаем, здесь детей нет. Это борьба за рынки, — констатировал глава правительства России. — Это борьба с крупнейшими поставщиками алюминия, цветных металлов, иными представителями металлургической отрасли, которую развернули американские политические и деловые круги».

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