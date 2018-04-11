Медведев: Россию пытаются «взять в торговое кольцо»

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Москва, 11 апреля. Власти РФ должны взвесить все аспекты сотрудничества с США после введенных антироссийских санкций, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом правительства.

«Мы должны будем взвесить все аспекты нашего сотрудничества с США», — сказал Дмитрий Медведев.

Премьер подчеркнул, что соответствующее решение принимает глава государства, но правительство должно его будет реализовать. Он отметил, что Россию пытаются «взять в торговое кольцо», и Москва не может воздерживаться от ответных шагов. При этом Медведев напомнил, что на отечественном рынке присутствует много продуктов, произведенных в США.

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