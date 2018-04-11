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Донбасс сегодня: в Донецке снова война, ВСУ бьют из артиллерии, украинские СМИ прикрывают военные преступления
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    Донбасс сегодня: в Донецке снова война, ВСУ бьют из артиллерии, украинские СМИ прикрывают военные преступления

    15:51  11 Апреля 2018
    176

    Донбасс сегодня: в Донецке снова война, ВСУ бьют из артиллерии, украинские СМИ прикрывают военные преступления

    Донбасс, 11 апреля. Донецк содрогнулся под ударами крупнокалиберной артиллерии ВСУ, есть раненные и разрушения. Штаб АТО готовит диверсии на Горловском направлении. Украинские СМИ оправдывают действия силовиков «самообстрелами террористов». Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Война вернулась в ДНР

    Анализ оперативной обстановки на всех участках линии разграничения вооруженных сил Украины и Донецкой народной республики позволяет сделать вывод о возобновлении «горячей» фазы войны. В минувшие сутки количество выпущенных киевскими войсками артиллерийских снарядов, мин и ракет превысило 580 единиц. Впервые с начала «пасхального» перемирия украинские силовики применили дальнобойную 152-мм артиллерию на Донецком направлении.

    Также на Донецком и Мариупольском направлениях подразделения ВСУ били из 122-мм гаубиц, зенитных установок, минометов различного калибра и противотанковых комплексов. Активно работали снайперские группы, пулеметчики и стрелки.

    Всего под огнем украинских силовиков оказались 11 населенных пунктов ДНР, включая столицу — Донецк. Разрушены и повреждены около двух десятков домов мирных жителей и объектов инфраструктуры. ВСУ срывали режим перемирия 28 раз. Кроме того, в среду утром в результате артиллерийского и минометного удара по Донецку минно-взрывные травмы и осколочные ранения получили три мирных жителя.

    ВСУ бьют из артиллерии по ДНР и ЛНР

    Обстановка в ЛНР обостряется

    Один военнослужащий Луганской народной республики получил ранения в результате агрессии со стороны Украины. По четырем населенным пунктам ЛНР велся огонь из минометов, бронетранспортеров и боевых машин.

    Также в Попаснянском районе и в населенных пунктах в районе Светлодарской дуги по военнослужащим республиканских сил украинские военные активно вели огонь из пулеметов и стрелкового оружия.

    Киев готовит реванш под Горловкой

    Недавняя провальная попытка нападения украинских диверсантов на позиции сил ДНР под Горловкой является лишь частью большого комплекса диверсионно-подрывных мероприятий, разработанных специалистами СБУ и нацгвардии в штабе АТО Краматорска. Об этом сообщает оперативное командование ДНР на основании данных разведки.

    Так, в период с 3 по 5 апреля на базе штаба силовой операции прошли совместные совещания руководства СБУ и нацгвардии. По результатам встреч были составлены планы проведения в ближайшие недели провокаций и нападений на горловском направлении. Для этих целей район поселка Зайцево оборудован специальными фото- и видеофиксирующими средствами и спецоборудованием. Также в скрытом режиме на нужных для прохода диверсионных групп участках ведется разминирование минно-взрывных заграждений.

    В ближайшее время будут сформированы и укомплектованы группы по семь человек из состава нацгвардии Украины. Состав групп отражает специфику поставленных задач: обязательным является наличие сапера, корректировщика огня артиллерийских систем, а также пулеметчика и снайпера. То есть, по сути, идет формирование многопрофильных групп диверсантов для выполнения задач широко спектра в разных условиях и различными методами — от подрывов до точечной ликвидации целей.

    Украинские СМИ: «ДНР мощно обстреляла Донецк»

    В ночных и утренних обстрелах украинская сторона по традиции обвинила «террористов ДНР». И, хотя в сводках штаба силовой операции (АТО) данный вариант не просматривается, на «помощь» киевским силовикам пришли средства массовой информации Украины.

    На основании неких «данных» и комментариев из социальных сетей украинские информационные агентства сделали вывод, что стреляли якобы военнослужащие армии ДНР. Но при прочтении комментариев, которые должны «доказать» украинскую версию, становится ясно, что жители города слышали или видели прилеты снарядов именно со стороны ВСУ.

    Украинские СМИ прикрывают военные преступления

    Характер прилетов, тип разрушений и районы попаданий ясно свидетельствуют о работе артиллерии ВСУ по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, а также по пригороду столицы ДНР — поселку Старомихайловка.

    Украинские СМИ прикрывают военные преступления

    Показательно, что украинские СМИ не в состоянии привести хоть сколько-нибудь внятного аргумента своим выводам, видимо, не понимая реальной топографии и обстановки на фронте. В качестве «доказательств обстрелов боевиков» украинские СМИ выдают свидетельства мирных жителей, доказывающие ровно обратное, слегка разбавив их комментариями «штатных троллей».

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    Автор: Николай Романенко
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #днр #ато #всу #донбасс #украина #лнр
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