Космос и Россия — понятия неразделимые: ветераны космоса поздравили россиян с Днем космонавтики

Владимир Джанибеков — летчик-космонавт, дважды Герой СССР
«Для нас 12 апреля — как День Победы. И праздник действительно был на всю страну — удивительный, красивый — 12 апреля 1961 года стояла прекрасная погода, и это наша победа. Русский, советский наш человек был первым за пределами Земли, в космосе. Это прорыв, а не просто большой шаг вперед. Поэтому очень много связано с этим в нашей истории, так что с большим праздником всех россиян, а особенно моих коллег: молодых космонавтов, ветеранов, удачи, большой и интересной жизни, а также здоровья на многие годы. Творчества вам, удачи».
«Мы всегда были впереди планеты всей, мы не сдали своих позиций. Я не считаю, что мы где-то кем-то унижены — мы идем своей дорогой, соревнования уже не играют никакой роли»
Владимир Титов — летчик-космонавт, Герой СССР
«Для меня День космонавтики — это профессиональный праздник, так как ей (космонавтике) отданы многие годы. И я, и мои друзья готовимся к празднику и, конечно, будем его отмечать. Кто-то будет отмечать на орбите — находясь в рабочей обстановке, а кто-то дома — с семьями. Хочу пожелать здоровья тем ветеранам, кто сегодня уже находится на пенсии, они всегда следят за происходящим, за успехами, может быть, какими-то неудачами. Следят внимательно и реагируют очень живо. Конечно же, хочу поздравить молодых ребят, недавно пришедших в отряд и находящихся что называется в «обойме». Хочу пожелать им осуществления всех мечт, чтобы полеты приносили ту пользу и достигали той цели, которую они перед собой ставят».
«Ну а людям нашего государства, людям Земли хочу пожелать мира на планете. Планета наша очень и очень… живая, поэтому не хотелось бы, чтобы на ней пылали пожары и войны. И главное, нам нужно заботиться о нашей колыбели. Всех наших людей с праздником и сегодня, 12 апреля нужно вспомнить всех тех, кто начал развивать сначала советский, а потом и российский космос».
Александр Скворцов — действующий космонавт, Роскосмос
«Этот праздник очень важен для нашей страны, для всего мирового сообщества. Космос и Россия — это понятия уже настолько неразделимые, что никто не сомневается в нашем первенстве в космосе. Оно показывает зрелость нашего общества, зрелость страны. Это (развитие космической отрасли — прим. ред.) то, что мы делали, делаем и всегда будем делать. Поэтому всех россиян и особенно всех кто работает в космической отрасли, я хочу поздравить с этим праздником, пожелать всего самого-самого хорошего. Ну и естественно — профессиональных успехов. Ну а мы, как космонавты, постараемся оправдать то доверие, которое на нас возложено. Мы будем продолжать полеты, безаварийно, спокойно».