Космос и Россия — понятия неразделимые: ветераны космоса поздравили россиян с Днем космонавтики

Владимир Джанибеков — летчик-космонавт, дважды Герой СССР «Для нас 12 апреля — как День Победы. И праздник действительно был на всю страну — удивительный, красивый — 12 апреля 1961 года стояла прекрасная погода, и это наша победа. Русский, советский наш человек был первым за пределами Земли, в космосе. Это прорыв, а не просто большой шаг вперед. Поэтому очень много связано с этим в нашей истории, так что с большим праздником всех россиян, а особенно моих коллег: молодых космонавтов, ветеранов, удачи, большой и интересной жизни, а также здоровья на многие годы. Творчества вам, удачи». «Мы всегда были впереди планеты всей, мы не сдали своих позиций. Я не считаю, что мы где-то кем-то унижены — мы идем своей дорогой, соревнования уже не играют никакой роли»

Владимир Титов — летчик-космонавт, Герой СССР «Для меня День космонавтики — это профессиональный праздник, так как ей (космонавтике) отданы многие годы. И я, и мои друзья готовимся к празднику и, конечно, будем его отмечать. Кто-то будет отмечать на орбите — находясь в рабочей обстановке, а кто-то дома — с семьями. Хочу пожелать здоровья тем ветеранам, кто сегодня уже находится на пенсии, они всегда следят за происходящим, за успехами, может быть, какими-то неудачами. Следят внимательно и реагируют очень живо. Конечно же, хочу поздравить молодых ребят, недавно пришедших в отряд и находящихся что называется в «обойме». Хочу пожелать им осуществления всех мечт, чтобы полеты приносили ту пользу и достигали той цели, которую они перед собой ставят». «Ну а людям нашего государства, людям Земли хочу пожелать мира на планете. Планета наша очень и очень… живая, поэтому не хотелось бы, чтобы на ней пылали пожары и войны. И главное, нам нужно заботиться о нашей колыбели. Всех наших людей с праздником и сегодня, 12 апреля нужно вспомнить всех тех, кто начал развивать сначала советский, а потом и российский космос».