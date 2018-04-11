Число жертв крушения военного самолета в Алжире выросло до 257 человек

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Алжир, 11 апреля. Число погибших в результате крушения военного самолета на севере Алжира может составить 257 человек. Об сообщает телеканал «Ан-Нахар».

Отмечается, что на борту упавшего Ил-76 находились 247 военных и десять членов экипажа. По предварительной информации, все они погибли. Ранее сообщалось, что военно-транспортный борт упал сразу после взлета в районе аэропорта Буфарик провинции Блида на севере Алжира. Самолет упал на поле и загорелся. По данным очевидцев, самолет летел на небольшой высоте и у него горел двигатель.

На месте сейчас работают 14 пожарных расчетов, порядка 30 машин скорой помощи, 300 спасателей. Есть ли выжившие, пока не сообщается. Министерство обороны Алжира созвало комиссию для расследования катастрофы.

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