Стало известно, почему Moody's отозвало рейтинги «РусАла»

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Москва, 11 апреля. Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service отозвало рейтинги ОК «РусАл» по деловым причинам, отмечается в сообщении агентства.

На момент отзыва корпоративный рейтинг компании находился на уровне «ВаЗ», рейтинг возможности дефолта — «ВаЗ-PD», рейтинг приоритетного необеспеченного долга, который был присвоен нотам Rusal Capital D.A.C., — «В1».

Отмечается, что прогнозы рейтингов были «позитивными».

Ранее представители «РусАла» заявляли, что попадание в черный список США может привести к дефолтам в отношении ряда ее кредитных обязательств. В компании считают, что антироссийские санкции могут оказать негативный эффект на ее бизнес и возможности развития. Тем не мене, «РусАл» продолжит исполнять свои обязанности.

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