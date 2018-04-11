Донбасские пенсии будет платить «Красный крест», а не Киев

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Киев, 11 апреля. Глава военно-гражданской администрации территорий Донецкой области, подконтрольных Киеву, Павел Жебровский заявил, что «правительство Украины может уполномочить Красный Крест заниматься выплатами пенсий на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса».

По словам Жебровского, это может произойти в случае, если будет обеспечен жесткий контроль за выплатами со стороны международной организации. Как заявили корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) киевские эксперты, идея в целом вполне здравая, но трудно претворяемая в жизнь с учетом специфики мышления нынешних украинских властей.

«Если организация Красный Крест возьмет на себя обязательства выплачивать на временно оккупированных территориях пенсии и будет четко видеть, кому надо платить, то украинское правительство не будет против», — заявил Жебровский.

По его мнению, «важно обеспечить механизм идентификации тех, кто получает пенсии, чего до последнего времени не удавалось достичь».

Напомним, возобновление Киевом социальных выплат пенсионерам в ЛДНР и другим группам бюджетников — один из ключевых пунктов экономического блока минских соглашений. Граждане, проживающие на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, сейчас могут получать украинскую пенсию от Киева. Однако для этого им необходимо приехать на Украину в одно из отделений государственного «Ощадбанка», предварительно пройдя строгую процедуру идентификации личности.

По информации Жебровского, количество зарегистрированных пенсионеров, проживающих на территориях ЛНР и ДНР, составляет более трех миллионов человек.

В свою очередь, киевские эксперты напомнили, что на Западе давно требуют от руководства Украины начать производить такие выплаты. Тем более что деньги на это регулярно остаются на счетах Нацбанка. Однако в конечном счете аналитики оценили перспективы принятия Киевом подобного решения как «не слишком вероятные».

Николай Спиридонов, украинский политолог и эксперт УИАМП, сообщил ФАН по этому поводу следующее:

«Поскольку официально в нашей стране война не объявлена, то Украина вообще-то должна такие выплаты проводить. Правительству и президенту об этом уже не раз говорили и западные партнеры Украины. В конце концов, многие жители так называемых ЛНР и ДНР, особенно пожилые, ранее десятилетиями платили налоги и другие социальные выплаты в бюджет Украины. И теперь имеют полное право получать выплаты от Киева. По этому поводу лидеры Запада откровенно не понимают социальной политики Киева в отношении своих же граждан. Если мы официально объявим ЛНР и ДНР оккупированными территориями, официально объявим войну в стране — тогда да, официально вся ответственность ляжет на оккупантов. Но, поскольку все эти процедуры не были проведены, то, с точки зрения международного права, Украина обязана проводить выплаты донбасским пенсионерам. Чего она ни разу за четыре года не делала. Здесь важно принять принципиальное решение, а уж каким именно способом проводить эти выплаты — это уже детали. И здесь может быть вполне уместен озвученный господином Жебровским вариант с Красным Крестом. Мне кажется, каким-то образом этот вопрос нужно решать. Пока же получается — война не объявлена, и Украина просто не выполняет своих социальных обязательств перед жителями этих республик».

С Николаем Спиридоновым согласен Денис Гаевский, киевский политический аналитик, который сообщил ФАН следующее:

«По всем законам, социальные пособия в Донбассе должны выплачиваться Киевом. Другой вопрос — как именно это должно быть организовано. Если работники Красного Креста не опасаются за свою безопасность и готовы взять на себя такую функцию, то почему бы Украине не воспользоваться их услугами? Что касается наличия средств на это в бюджете Украины, то, мне кажется, речь идет о не таких уж существенных суммах — по меркам такой большой страны, как наша. Тем более, что до блокады Донбасса, официально узаконенной в марте 2017-го, предприятия неподконтрольных Киеву территорий исправно платили налоги в бюджет Украины. То есть украинская казна долгое время пополнялась за их счет, и эти деньги, в конечном счете, должны быть выплачены жителям ЛДНР. В общем, идея здравая, но мне кажется, что в ближайшие месяцы она вряд ли будет воплощена в жизнь. По крайней мере, если за это время в противостоянии на Донбассе не случится каких-то существенных подвижек».

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