Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Новороссия
Донбасские пенсии будет платить Красный Крест, а не Киев
Политика
Угрожавший России ракетами Трамп сделал новое заявление в Twitter
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Донбасские пенсии будет платить Красный Крест, а не Киев

    14:40  11 Апреля 2018
    37

    Донбасские пенсии будет платить «Красный крест», а не Киев

    Киев, 11 апреля. Глава военно-гражданской администрации территорий Донецкой области, подконтрольных Киеву, Павел Жебровский заявил, что «правительство Украины может уполномочить Красный Крест заниматься выплатами пенсий на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса».

    По словам Жебровского, это может произойти в случае, если будет обеспечен жесткий контроль за выплатами со стороны международной организации. Как заявили корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) киевские эксперты, идея в целом вполне здравая, но трудно претворяемая в жизнь с учетом специфики мышления нынешних украинских властей.

    «Если организация Красный Крест возьмет на себя обязательства выплачивать на временно оккупированных территориях пенсии и будет четко видеть, кому надо платить, то украинское правительство не будет против», — заявил Жебровский.

    По его мнению, «важно обеспечить механизм идентификации тех, кто получает пенсии, чего до последнего времени не удавалось достичь».

    Напомним, возобновление Киевом социальных выплат пенсионерам в ЛДНР и другим группам бюджетников — один из ключевых пунктов экономического блока минских соглашений. Граждане, проживающие на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, сейчас могут получать украинскую пенсию от Киева. Однако для этого им необходимо приехать на Украину в одно из отделений государственного «Ощадбанка», предварительно пройдя строгую процедуру идентификации личности.

    По информации Жебровского, количество зарегистрированных пенсионеров, проживающих на территориях ЛНР и ДНР, составляет более трех миллионов человек.

    Донбасские пенсии будет платить «Красный крест», а не Киев

    В свою очередь, киевские эксперты напомнили, что на Западе давно требуют от руководства Украины начать производить такие выплаты. Тем более что деньги на это регулярно остаются на счетах Нацбанка. Однако в конечном счете аналитики оценили перспективы принятия Киевом подобного решения как «не слишком вероятные».

    Николай Спиридонов, украинский политолог и эксперт УИАМП, сообщил ФАН по этому поводу следующее:

    «Поскольку официально в нашей стране война не объявлена, то Украина вообще-то должна такие выплаты проводить. Правительству и президенту об этом уже не раз говорили и западные партнеры Украины. В конце концов, многие жители так называемых ЛНР и ДНР, особенно пожилые, ранее десятилетиями платили налоги и другие социальные выплаты в бюджет Украины. И теперь имеют полное право получать выплаты от Киева.

    По этому поводу лидеры Запада откровенно не понимают социальной политики Киева в отношении своих же граждан. Если мы официально объявим ЛНР и ДНР оккупированными территориями, официально объявим войну в стране — тогда да, официально вся ответственность ляжет на оккупантов. Но, поскольку все эти процедуры не были проведены, то, с точки зрения международного права, Украина обязана проводить выплаты донбасским пенсионерам. Чего она ни разу за четыре года не делала.

    Здесь важно принять принципиальное решение, а уж каким именно способом проводить эти выплаты — это уже детали. И здесь может быть вполне уместен озвученный господином Жебровским вариант с Красным Крестом. Мне кажется, каким-то образом этот вопрос нужно решать. Пока же получается — война не объявлена, и Украина просто не выполняет своих социальных обязательств перед жителями этих республик».

    С Николаем Спиридоновым согласен Денис Гаевский, киевский политический аналитик, который сообщил ФАН следующее:

    «По всем законам, социальные пособия в Донбассе должны выплачиваться Киевом. Другой вопрос — как именно это должно быть организовано. Если работники Красного Креста не опасаются за свою безопасность и готовы взять на себя такую функцию, то почему бы Украине не воспользоваться их услугами?

    Что касается наличия средств на это в бюджете Украины, то, мне кажется, речь идет о не таких уж существенных суммах — по меркам такой большой страны, как наша. Тем более, что до блокады Донбасса, официально узаконенной в марте 2017-го, предприятия неподконтрольных Киеву территорий исправно платили налоги в бюджет Украины. То есть украинская казна долгое время пополнялась за их счет, и эти деньги, в конечном счете, должны быть выплачены жителям ЛДНР.

    В общем, идея здравая, но мне кажется, что в ближайшие месяцы она вряд ли будет воплощена в жизнь. По крайней мере, если за это время в противостоянии на Донбассе не случится каких-то существенных подвижек».

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Василий Таран специально для ФАН Киев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #донбасс #украина #пенсии #денис гаевский #николай спиридонов
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Готовься, Россия: Трамп подтвердил планы США нанести ракетный удар по Сирии

      14:16 11 Апреля 2018 945
      Читать
      14:09
      Сегодня

      Мужу разорвало горло, а мне посекло все тело: раненая жительница ДНР рассказала об обстреле ВСУ
      12:46
      Сегодня

      Чек по карте «Мир» достиг среднего уровня по рынку
      12:15
      Сегодня

      СКР завел дело о халатности на командира пожарного звена, работавшего в «Зимней вишне»
      11:21
      Сегодня

      От «Балтстроя» требуют вернуть 20 млн рублей аванса на реставрацию Соловков
      11:03
      Сегодня

      Теперь уже просто смешно: в Совфеде ответили на планы США ввести санкции против госдолга России

      Санкт-Петербург превратился в столицу джаза. ФАН-ТВ

      18:34 10 Апреля 2018 856

      Генпрокуратура РФ опубликовала важные материалы по «Делу Скрипаля». ФАН-ТВ

      18:58 9 Апреля 2018
      6630

      Весенний призыв: в Петербурге подвели итоги призывных кампаний. ФАН-ТВ

      17:53 9 Апреля 2018
      770

      Eurovision Pre-Party: поддержать Юлию Самойлову приехали российские и зарубежные звезды. ФАН-ТВ

      16:10 9 Апреля 2018
      2633

      «Пасхальный вечер в Царском Селе». ФАН-ТВ

      13:13 9 Апреля 2018
      1033
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      В Госдуме предложили «отменить» распад СССР

      В Госдуме предложили «отменить» распад СССР

      14:54   11 Апреля 2018
      47
      Донбасские пенсии будет платить Красный Крест, а не Киев

      Донбасские пенсии будет платить Красный Крест, а не Киев

      14:40   11 Апреля 2018
      37
      Сергей Лукьяненко: Ради мирового господства США готовы на что угодно 

      Сергей Лукьяненко: Ради мирового господства США готовы на что угодно 

      12:22   11 Апреля 2018
      14657
      Строители начали укладывать асфальт на автодорожной арке Крымского моста

      Строители начали укладывать асфальт на автодорожной арке Крымского моста

      11:37   11 Апреля 2018
      2146