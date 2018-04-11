Патрушев предложил создать из российских блогеров «интернет-дружину»

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Черкесск, 11 апреля. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев считает, что в России стоит создать институт «интернет-дружинников», в который войдут активные блогеры для усиления «работы по патриотическому воспитанию детей и молодежи».

Николай Патрушев призвал региональные власти шире вовлекать молодежь в патриотические проекты, используя официальные интернет-ресурсы. Он выступил с инициативой создания нового движения среди российских блогеров.

«Следует также в работе патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи использовать возможности общественных организаций, продумать в рамках волонтерского движения меры по созданию института так называемых «интернет-дружинников», — сказал он в ходе совещания в столице Карачаево-Черкесии.

Секретарь Совбеза РФ отметил особую роль воспитания молодежи в духе любви к родине на фоне происходящих в мире политических событий, когда внешние силы пытаются навязать новому поколению деструктивные взгляды.

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