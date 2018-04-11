Прибывшие в Сирию депутаты Госдумы опровергли слухи о бегстве Асада

В закладки

Хомс, 11 апреля. Слухи о том, что президент Сирии Башар Асад якобы покинул Дамаск и бежал из страны, растиражированные рядом СМИ, полностью необоснованны. Такое заявление сделал координатор прибывшей в Сирию группы депутатов Госдумы Дмитрий Саблин.

Напомним, группа российских депутатов прибыла в Сирию для совместной работы с парламентом ближневосточной страны, а также представителями деловых кругов.

«Президент Сирии Башар Асад находится в Дамаске, мы планируем встретиться с ним, обсудить ситуацию и поддержать народ Сирии в его борьбе с терроризмом», — приводит РИА Новости слова Саблина.

Напомним, ряд арабских СМИ опубликовал сообщения о том, что Башар Асад вместе с семьей якобы бежал из Сирии и направился в Венесуэлу, чтобы получить там политическое убежище. Сведения эти подтверждены не были.

Предположительным поводом для бегства стали слова президента США Дональда Трампа о готовности нанести удар по Сирии в качестве ответа на «применение химоружия» в городе Дума — напомним, несмотря на то, что не было представлено ни одного факта, который бы свидетельствовал о химатаке или последовавших жертвах, Вашингтон возложил ответственность на Дамаск и Москву.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.