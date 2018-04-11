Готовься, Россия: Трамп подтвердил планы США нанести ракетный удар по Сирии

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Вашингтон, 11 апреля. Президент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением относительно комментариев Москвы по поводу возможного ракетного удара по Сирии.

Трамп фактически подтвердил, что атака на Сирию состоится, и призвал Москву готовиться.

«Россия обещает, что собьет все ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят, современные и продвинутые…» — написал Трамп в Twitter.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018

Американский президент также дал России «рекомендации» по выбору партнеров.

Напомним, ранее стало известно, что Вашингтон рассматривает возможность удара по Сирии в ответ на якобы имевшую место атаку с применением химического оружия в Восточной Гуте. О том, что целью США может быть именно ликвидация президента САР Башара Асада, Федеральному агентству новостей ранее рассказал политолог Сергей Марков.

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