Названа причина взрыва в трюме строящегося корабля в Петербурге

В закладки

Санкт-Петербург, 11 апреля. Мощный взрыв прогремел в трюме гражданского корабля на территории предприятия «Алмаз», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Петровский проспект, 26. В результате случившегося пострадали пять человек: один из них находится в тяжелом состоянии, остальные получили ожоги.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей, корабль, в котором произошел взрыв, еще строится, и, как следствие, не передан в эксплуатацию. По предварительным данным, инцидент случился в процессе проведения лакокрасочных работ: произошла разгерметизация баллона с газом и последующий взрыв по неизвестный причине.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ЧП.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.