Дамаск не позволит Сирии повторить судьбу Ирака и Ливии — постпред в ООН

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Нью-Йорк, 11 апреля. Власти в Дамаске никогда не позволят сделать с Сирией то же, что страны Запада сделали с Ираком и Ливией. С таким заявлением выступил вчера на заседании Совбеза ООН постпред САР Башар Джаафари.

Постпред Сирии в ООН предупредил, что сирийские власти знают о подготовке стран Запада к агрессии против Сирии.

«Мы можем видеть их корабли в восточной части Средиземного моря. Они ждали вето, чтобы начать агрессию», — объявил дипломат.

«Я бы хотел сказать западным странам — ваши угрозы агрессии, маневры, ложь и терроризм никогда не заставят нас свернуть с пути, — объявил Джаафари. — Мы никому не позволим, постоянному или непостоянному члену Совета Безопасности ООН, сделать с нами то, что они сделали с Ираком и Ливией».

Напомним, ситуация вокруг Сирии крайне обострилась в последние дни после того, как США и другие страны Запада возложили на Дамаск за якобы имевший место удар химическим оружием в городе Дума. Несмотря на то, что страны Запада не располагают доказательствами применения химоружия, президент США Дональд Трамп заявил, что «не исключает» применения военной силы.

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