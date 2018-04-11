Экс-губернатор Нижегородской области назначен новым гендиректором московского ХК «Динамо»

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Москва, 11 апреля. Новым генеральным директором столичного хоккейного клуба «Динамо» назначен бывший глава Нижегородской области Валерий Шанцев. Об этом в среду рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По данным РИА Новости, Шанцев назначен новым гендиректором столичного «Динамо».

Напомним, бывший губернатор Нижегородской области Шанцев в сентябре прошлого года досрочно покинул пост главы региона. В феврале Шанцев вошел в совет директоров хоккейного клуба.

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