Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Политика
Андрей Кортунов: Из-за дела Скрипалей британцы готовы играть на стороне ОЗХО
Технологии
Цукерберг считает себя виновником утечки данных пользователей Facebook
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Андрей Кортунов: Из-за дела Скрипалей британцы готовы играть на стороне ОЗХО

    15:58  11 Апреля 2018
    145

    Андрей Кортунов: Из-за дела Скрипалей британцы готовы играть на стороне ОЗХО

    Москва, 11 апреля. Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов высказал Федеральному агентству новостей свою точку зрения на причины отказа Великобритании поддержать США в нанесении немедленных ударов по Сирии.

    По его словам, это обусловлено несколькими факторами, но ключевым является спровоцированное Англией «дело Скрипалей». Поскольку, британцы заинтересованы в том, чтобы Организация по запрету химического оружия однозначно поддержала их обвинения России в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, они, в свою очередь, готовы в ситуации по Сирии играть на стороне ОЗХО.

    Организация по запрету химического оружия, как известно, пока не дает своих оценок по событиям в сирийском городе Дума, планируя сначала провести расследование.

    Кроме того, отметил Кортунов, если англичане безусловно примкнут к позиции США в обвинениях президента Сирии Башара Асада в применении химического оружия, а ОЗХО потом это опровергнет, «тогда многими, кто сейчас разделяет точку зрения англичан по инциденту со Скрипалями, аргументы британской стороны будут поставлены под сомнения».

    Андрей Кортунов: Из-за дела Скрипалей британцы готовы играть на стороне ОЗХО

    Эксперт напомнил еще одно обстоятельство, сыгравшее губительную роль в истории Республики Ирак.

    «Британцы в свое время сильно обожглись, поддержав американскую версию о якобы наличии в Ираке химического оружия, — говорит Кортунов, — и поэтому к заявлениям США об использовании Асадом отравляющих веществ относятся с неким скепсисом».

    Ранее западные СМИ распространили сообщение о якобы гибели 70 человек в сирийском городе Дума — якобы «из-за применения правительственными войсками отравляющего газа». При этом Дамаск неоднократно заявлял, что боевики, которых поддерживают США и другие западные страны, имеют доступ к отравляющим веществам и готовят провокации, чтобы потом обвинить в них правительство страны.

    Власти Сирии подчеркнули, что весь арсенал химоружия, который имелся в распоряжении Дамаска, был вывезен и утилизирован под присмотром ОЗХО. Надуманность обвинений в адрес Дамаска подтвердили и международные организации, а также местные врачи, которые опровергли информацию о поступлении пациентов с признаками химического отравления.

    Андрей Кортунов: Из-за дела Скрипалей британцы готовы играть на стороне ОЗХО

    Тем не менее, 10 апреля президент США Дональд Трамп пообещал в течение 48 часов дать ответ на якобы имевшую место атаку с применением химического оружия.

    11 апреля «Таймс» сообщила о телефонном разговоре, состоявшемся между президентом США и премьер-министром Великобритании. Тереза Мэй, как пишет газета, заявила, что Лондону необходимо больше доказательств вероятной химической атаки в Сирии, чтобы присоединиться к нанесению ударов по этой стране.

    Андрей Кортунов — генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД). РСМД — некоммерческая организации в сфере внешней политики и международных отношений, основанная в  2011 году в соответствии с распоряжением президента РФ Дмитрия Медведева. В числе учредителей — МИД России, Минобрнауки, РАН и другие. Президентом РСМД является экс-министр иностранных дел РФ Игорь Иванов.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Николай Хренков
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      «Если найдем угрозу, полеты прекратятся»: в ГД прокомментировали возобновление авиасообщения с Египтом

      16:03 11 Апреля 2018 45
      Читать
      14:16
      Сегодня

      Готовься, Россия: Трамп подтвердил планы США нанести ракетный удар по Сирии
      14:09
      Сегодня

      Мужу разорвало горло, а мне посекло все тело: раненая жительница ДНР рассказала об обстреле ВСУ
      12:46
      Сегодня

      Чек по карте «Мир» достиг среднего уровня по рынку
      12:15
      Сегодня

      СКР завел дело о халатности на командира пожарного звена, работавшего в «Зимней вишне»
      11:21
      Сегодня

      От «Балтстроя» требуют вернуть 20 млн рублей аванса на реставрацию Соловков

      Санкт-Петербург превратился в столицу джаза. ФАН-ТВ

      18:34 10 Апреля 2018 972

      Генпрокуратура РФ опубликовала важные материалы по «Делу Скрипаля». ФАН-ТВ

      18:58 9 Апреля 2018
      6994

      Весенний призыв: в Петербурге подвели итоги призывных кампаний. ФАН-ТВ

      17:53 9 Апреля 2018
      830

      Eurovision Pre-Party: поддержать Юлию Самойлову приехали российские и зарубежные звезды. ФАН-ТВ

      16:10 9 Апреля 2018
      2788

      «Пасхальный вечер в Царском Селе». ФАН-ТВ

      13:13 9 Апреля 2018
      1092
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Киеву не на что надеяться: в России развеяли мечту Украины о транзите 40 млрд кубометров газа в год

      Киеву не на что надеяться: в России развеяли мечту Украины о транзите 40 млрд кубометров газа в год

      16:12   11 Апреля 2018
      53
      Захарова объяснила Трампу, куда должны лететь «умные» ракеты в Сирии

      Захарова объяснила Трампу, куда должны лететь «умные» ракеты в Сирии

      15:04   11 Апреля 2018
      15400
      В Госдуме предложили «отменить» распад СССР

      В Госдуме предложили «отменить» распад СССР

      14:54   11 Апреля 2018
      10575
      Донбасские пенсии будет платить Красный Крест, а не Киев

      Донбасские пенсии будет платить Красный Крест, а не Киев

      14:40   11 Апреля 2018
      888