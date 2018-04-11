Андрей Кортунов: Из-за дела Скрипалей британцы готовы играть на стороне ОЗХО

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Москва, 11 апреля. Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов высказал Федеральному агентству новостей свою точку зрения на причины отказа Великобритании поддержать США в нанесении немедленных ударов по Сирии.

По его словам, это обусловлено несколькими факторами, но ключевым является спровоцированное Англией «дело Скрипалей». Поскольку, британцы заинтересованы в том, чтобы Организация по запрету химического оружия однозначно поддержала их обвинения России в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, они, в свою очередь, готовы в ситуации по Сирии играть на стороне ОЗХО.

Организация по запрету химического оружия, как известно, пока не дает своих оценок по событиям в сирийском городе Дума, планируя сначала провести расследование.

Кроме того, отметил Кортунов, если англичане безусловно примкнут к позиции США в обвинениях президента Сирии Башара Асада в применении химического оружия, а ОЗХО потом это опровергнет, «тогда многими, кто сейчас разделяет точку зрения англичан по инциденту со Скрипалями, аргументы британской стороны будут поставлены под сомнения».

Эксперт напомнил еще одно обстоятельство, сыгравшее губительную роль в истории Республики Ирак.

«Британцы в свое время сильно обожглись, поддержав американскую версию о якобы наличии в Ираке химического оружия, — говорит Кортунов, — и поэтому к заявлениям США об использовании Асадом отравляющих веществ относятся с неким скепсисом».

Ранее западные СМИ распространили сообщение о якобы гибели 70 человек в сирийском городе Дума — якобы «из-за применения правительственными войсками отравляющего газа». При этом Дамаск неоднократно заявлял, что боевики, которых поддерживают США и другие западные страны, имеют доступ к отравляющим веществам и готовят провокации, чтобы потом обвинить в них правительство страны.

Власти Сирии подчеркнули, что весь арсенал химоружия, который имелся в распоряжении Дамаска, был вывезен и утилизирован под присмотром ОЗХО. Надуманность обвинений в адрес Дамаска подтвердили и международные организации, а также местные врачи, которые опровергли информацию о поступлении пациентов с признаками химического отравления.

Тем не менее, 10 апреля президент США Дональд Трамп пообещал в течение 48 часов дать ответ на якобы имевшую место атаку с применением химического оружия.

11 апреля «Таймс» сообщила о телефонном разговоре, состоявшемся между президентом США и премьер-министром Великобритании. Тереза Мэй, как пишет газета, заявила, что Лондону необходимо больше доказательств вероятной химической атаки в Сирии, чтобы присоединиться к нанесению ударов по этой стране.

Андрей Кортунов — генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД). РСМД — некоммерческая организации в сфере внешней политики и международных отношений, основанная в 2011 году в соответствии с распоряжением президента РФ Дмитрия Медведева. В числе учредителей — МИД России, Минобрнауки, РАН и другие. Президентом РСМД является экс-министр иностранных дел РФ Игорь Иванов.

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