Технический домен Google заблокирован Роскомнадзором

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Москва, 11 апреля. Технический домен Google подвергся блокировке со стороны Роскомнадзора. Сейчас в компании проводится проверка.

Как сообщил источник телеканала «360», домен по адресу http://googleusercontent.com/ сейчас не работает. В указанной области Google ранит служебный контент собственных ресурсов, а также счетчики и компоненты для сторонних сайтов.

Не исключено, что после блокировки перестанут открываться не только ресурсы Google, но и сайты, которые используют эти ресурсы.

Отметим, что домен был заблокирован согласно решению Генпрокуратуры России.

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