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«Если найдем угрозу, полеты прекратятся»: в ГД прокомментировали возобновление авиасообщения с Египтом
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    «Если найдем угрозу, полеты прекратятся»: в ГД прокомментировали возобновление авиасообщения с Египтом

    16:03  11 Апреля 2018
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    «Если безопасность под угрозой, полеты снова прекратятся»: эксперты прокомментировали возобновление авиаперевозок между Россией и Египтом

    Сегодня впервые после перерыва в два с половиной года российские граждане смогут прямым рейсом улететь в Египет. Самолет из Москвы в Каир отправится в 20:50 из аэропорта Шереметьево. Россияне прибудут в пункт назначения в 00:25 по местному времени.

    Пока возить пассажиров в Египет будет только компания «Аэрофлот». Сообщается, что полеты станут регулярными. Борты из Москвы в Каир планируют отправлять по понедельникам, средам и субботам, а принимать обратные рейсы — по вторникам, четвергам и воскресеньям. По данным «Аэрофлота», уже забронировано свыше сотни авиабилетов.

     Частота рейсов может быть увеличена во время чемпионата мира по футболу. Ожидается, что они станут ежедневными.

    Возобновление авиаперевозок между Россией и Египтом эксперты считают укреплением межнациональных отношений. Особое внимание уделяется безопасности. Каирский аэропорт будет отправлять самолеты в Россию из специально оборудованного для этих рейсов терминала.

    «Если безопасность под угрозой, полеты снова прекратятся»: эксперты прокомментировали возобновление авиаперевозок между Россией и Египтом

    «То, что мы снова летаем в Египет, свидетельствует об укреплении двусторонних отношений, — отмечает в интервью Федеральному агентству новостей депутат ГД РФ, заместитель председателя комитета ГД по обороне Юрий Швыткин. —  Мы летали туда в составе комитета ГД по обороне, участвовали во многих переговорных процессах. Специалисты провели контрольные мероприятия, убедились, что меры безопасности соответствующие. Однако все помнят, почему российские самолеты два года назад перестали летать в Египет. Мы будем пристально следить за безопасностью, и если обнаружим факторы, которые могут привести к непредсказуемым последствиям, мы снова прекратим перевозки».

    Указ о возобновлении регулярных авиарейсов между Россией и Египтом в январе подписал президент Владимир Путин. Напомним, авиасообщение прекратилось после того, как в ноябре 2015 года потерпел крушение лайнер с российскими туристами, летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли 224 человека. Причиной катастрофы эксперты назвали теракт.  

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    Автор: Алина Чемерис
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #египет #аэрофлот #каир #швыткин
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