«Если найдем угрозу, полеты прекратятся»: в ГД прокомментировали возобновление авиасообщения с Египтом

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Сегодня впервые после перерыва в два с половиной года российские граждане смогут прямым рейсом улететь в Египет. Самолет из Москвы в Каир отправится в 20:50 из аэропорта Шереметьево. Россияне прибудут в пункт назначения в 00:25 по местному времени.

Пока возить пассажиров в Египет будет только компания «Аэрофлот». Сообщается, что полеты станут регулярными. Борты из Москвы в Каир планируют отправлять по понедельникам, средам и субботам, а принимать обратные рейсы — по вторникам, четвергам и воскресеньям. По данным «Аэрофлота», уже забронировано свыше сотни авиабилетов.

Частота рейсов может быть увеличена во время чемпионата мира по футболу. Ожидается, что они станут ежедневными.

Возобновление авиаперевозок между Россией и Египтом эксперты считают укреплением межнациональных отношений. Особое внимание уделяется безопасности. Каирский аэропорт будет отправлять самолеты в Россию из специально оборудованного для этих рейсов терминала.

«То, что мы снова летаем в Египет, свидетельствует об укреплении двусторонних отношений, — отмечает в интервью Федеральному агентству новостей депутат ГД РФ, заместитель председателя комитета ГД по обороне Юрий Швыткин. — Мы летали туда в составе комитета ГД по обороне, участвовали во многих переговорных процессах. Специалисты провели контрольные мероприятия, убедились, что меры безопасности соответствующие. Однако все помнят, почему российские самолеты два года назад перестали летать в Египет. Мы будем пристально следить за безопасностью, и если обнаружим факторы, которые могут привести к непредсказуемым последствиям, мы снова прекратим перевозки».

Указ о возобновлении регулярных авиарейсов между Россией и Египтом в январе подписал президент Владимир Путин. Напомним, авиасообщение прекратилось после того, как в ноябре 2015 года потерпел крушение лайнер с российскими туристами, летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли 224 человека. Причиной катастрофы эксперты назвали теракт.

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