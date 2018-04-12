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Космическая страна: почему россияне первыми высадятся на Марс
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    Космическая страна: почему россияне первыми высадятся на Марс

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    Космическая страна: почему россияне первыми высадятся на Марс

    В ближайшие 100 лет российские космонавты первыми высадятся на Марсе — по крайней мере так считает 40% жителей Российской Федерации, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    Большая часть респондентов (78%) считают Россию лидером в космических исследованиях, второе место, по версии россиян, занимают США (64%), третье — Китай (45%). При этом 24% опрошенных говорят о единоличном лидерстве РФ в космической отрасли, в то время как 60% видят Россию в числе нескольких стран, наиболее успешных в этой сфере. И только 8% россиян намекают на отставание отечественной космической науки.

    Россия остается одним из лидеров в мировой ракетно-космической отрасли. Только с начала прошлого года Российская Федерация провела 17 космических запусков, и лишь один из них закончился неудачно для выводимых на орбиту аппаратов. Последнее, к слову, соответствует показателю менее чем в 6% от общего числа пусков, так что успешность всех запусков можно смело оценить в более чем 94%.

    В 2018 году Россия провела уже четыре запуска космических аппаратов, и все они были успешными. 1 февраля Роскосмос запустил ракету-носитель Союз-2.1а с разгонным блоком «Фрегат», которая вывела 11 космических аппаратов, среди которых российские, немецкие и американские спутники.

    Космическая страна: почему россияне первыми высадятся на Марс

    13 февраля госкорпорация при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1а» запустила к МКС космический грузовой корабль «Прогресс МС-08», который доставил необходимые грузы на станцию.

    21 марта к МКС был отправлен пилотируемый космический корабль «Союз МС-08», который доставил на станцию российского космонавта Олега Артемьева и его американских коллег Эндрю Фойстела и Ричарда Арнольда.

    29 марта воздушно-космические силы России при помощи ракеты «Союз-2.1в» вывели на орбиту спутник «Космос-2525 (ЭМКА)». Пуск производился с космодрома в Плесецке.

    Кроме того, в настоящее время на орбите Земли работают космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров, которые готовят Международную космическую станцию к пристыковке нового российского модуля «Наука». Модуль предназначен для научной работы, хранения грузов, стыковки с транспортными кораблями и перекачки топлива из грузовых «Прогрессов» в модуль «Звезда».

    «Я не удивлен реакции жителей нашей страны, потому что мы всегда были впереди планеты всей, мы не сдали своих позиций. Я не считаю, что мы где-то кем-то унижены — мы идем своей дорогой, соревнования уже не играют никакой роли. Поэтому все нормально у нас, все путем, и на красную планету мы тоже высадимся», — подтвердил настроения россиян в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза Владимир Джанибеков.

    Автор: Сергей Гагарин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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