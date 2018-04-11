В ДНР объяснили ухудшение ситуации в Донбассе визитом представителей Запада

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Донецк, 11 апреля. Обострение ситуации в Донбассе связано с провокациями, которые украинская армия устроила накануне визита представителей западных стран. Об этом в среду заявил замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

«Перемирие в очередной раз преступно сорвано украинской стороной. Это связано с международной обстановкой, а также спланированными Киевом провокациями накануне визитов представителей стран Запада в Донбасс», — отметил он.

Басурин напомнил, что днем ранее произошла встреча президента Украины Петра Порошенко с министром иностранных дел Германии. Глава немецкой дипломатии подтвердил, что в ближайшее время посетит Донбасс. Кроме того, в среду украинскую часть Донецкой области посетит премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

Замкомандующего оперативным командованием ДНР уверен, что ВСУ хотят спровоцировать ополченцев на ответный огонь, чтобы в присутствии западного политика зафиксировать нарушения режима прекращения огня.

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