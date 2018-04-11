Telegram не является ответчиком в судебном процессе о блокировке

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Москва, 11 апреля. Telegram привлечен к рассмотрению дела о блокировке в качестве заинтересованного лица, а не ответчика, сообщила пресс-секретарь Таганского суда Москвы Юлия Сухинина.

По ее словам, мессенджер является заинтересованным лицом, а не ответчиком, поскольку заявление рассматривается в особом производстве. Как пишет РИА Новости, Сухинина не смогла уточнить, направлялись ли юристам компании уведомления о назначенном на 12 апреля судебном заседании. Ранее адвокат компании Павел Чиков написал, что извещений не получал.

Напомним, в начале апреля истек 15-дневный срок, который Роскомнадзор отвел администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. Компания уведомила ведомство, что не может удовлетворить требования по техническим причинам. ФСБ подала в суд.

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