США изучат способы давления на Россию для «ядерного сдерживания»

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Вашингтон, 11 апреля. Академия ВВС США объявила грант на проведение исследований, связанных с противодействием оружию массового поражения, «ядерного сдерживания». В тексте документа упоминается Россия и Китай.

Грант ВВС США касается исследований химического, биологического, радиологического и ядерного оружия. В описании упоминаются только Россия и КНР. Авторы предлагают применить теорию игр к стратегии сдерживания Москвы и Пекина с упором на следующие вопросы:

«Как смоделировать то, что представляет ценность для России и Китая; как поставить то, что представляет для них ценность, под угрозу для расширения возможностей сдерживания потенциального применения оружия массового поражения в будущем конфликте», — говорится в пояснительной записке, пишет RT.

Исследователям предлагают смоделировать ситуацию, которая могла бы привести к применению оружия массового уничтожения. Специалисты США считают уместным использование тактики запугивания и принуждения соперников. В экспертном сообществе полагают, что главной целью данного проекта является детальное изучение вооружений РФ.

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