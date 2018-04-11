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Мужу разорвало горло, а мне посекло все тело: раненая жительница ДНР рассказала об обстреле ВСУ
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    Мужу разорвало горло, а мне посекло все тело: раненая жительница ДНР рассказала об обстреле ВСУ

    14:09  11 Апреля 2018
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    Мужу разорвало горло, а мне посекло все тело: раненая жительница ДНР рассказала об обстреле ВСУ

    Донецк, 11 апреля. Жительница Донецкой народной республики рассказала корреспонденту Федерального агентства новостей о ночной атаке ВСУ на поселок Старомихайловка.

    Минувшая ночь была чрезвычайно шумной для жителей республики, привыкшим к вялотекущему, периодически срывающемуся перемирию — стекла дрожали даже в центре Донецка. В ходе обстрелов в поселке Старомихайловка и столице ДНР были ранены три мирных жителя.

    «Рано утром муж пошел на работу, и около пяти часов начались прилеты. Мы отвели детей в дальнюю комнату, как только увидели, что начала сыпаться штукатурка, все дрожит… А третий снаряд попал к нам в дом. Детей еле успели отвести в холл и там спрятать, потому что передний фасад полностью разрушен», — рассказывает пострадавшая в ходе обстрела мирная жительница поселка Старомихайловка Елена Мартышевская.

    Женщина получила множественные осколочные ранения лица, туловища, рук и ног: врачи потратили все утро на то, чтобы зашить раны. У мужа пострадавшей, который стоял неподалеку от окна, более серьезные травмы — его направили в другую больницу зашивать горло и другие части тела.

    «Скорую нам вызвал брат — он живет с нами по соседству. Мужа увезли в другую больницу, а меня в этой оставили. Я не знаю, что с ним. Главное, что наши дети живы», — говорит Мартышевская.

    По ее словам, таких обстрелов давно не было: пасхальное перемирие более-менее соблюдалось за исключением тех случаев, когда огонь велся из стрелкового вооружения, но жители ДНР настолько привыкли к войне, что даже не берут такие нарушения в расчет.

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    Автор: Анастасия Вальдамирова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #днр #всу #обстрел #пострадавшие #старомихайловка
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