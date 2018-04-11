ДНР: семь мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ пригородов Донецка
Донецк, 11 апреля. Семь мирных жителей ДНР пострадали при обстреле украинской армии на северной и западной окраинах Донецка, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
Басурин рассказал о пострадавших мирных жителях при обстреле со стороны ВСУ в Донецке и его пригородах за сутки.
«В Куйбышевском районе Донецка ранения получили четыре мирных жителя, — констатировал представитель оперативного командования, — в Старомихайловке ранены еще трое мирных граждан».
В ДНР отметили, что артиллерийский и минометный обстрел киевские военнослужащие корректировали с использованием беспилотников.
«Один из аппаратов военнослужащим ДНР удалось сбить, — заметил Басурин, — БПЛА упал в серой зоне».