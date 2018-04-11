Медведев: Прозрачность российского бюджета радикально повысилась

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Москва, 11 апреля. Бюджет России стал намного прозрачнее, по этому показателю РФ сегодня входит в топ-15 стран, сообщил в среду, выступая с отчетом в Госдуме, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Радикально повысилась прозрачность бюджета — сегодня наша страна входит в топ-15 стран по этому показателю», — сказал он.

Медведев отметил, что в настоящее время при крупнейших естественных монополиях в России действуют советы потребителей, позиция которых влияет на инвестиционные и тарифные решения, а крупные инвестиционные проекты государственных компаний проходят публичный, технологический и ценовой аудит.

Премьер подчеркнул, что повышение открытости правительства стало важным элементом работы по улучшению инвестиционного климата. Медведев напомнил, что также в целях повышения прозрачности бюджета при министерствах появились общественные советы, при правительстве работает экспертный совет, сформирована система предварительного обсуждения проектов и решений.

Ранее, выступая с отчетом в Госдуме, премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал бедность острейшей проблемой страны.

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