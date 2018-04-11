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Киев, 11 апреля. Бывший украинский премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что строительство «Северного потока-2» может лишить Украину 3 миллиардов долларов доходов в год.

«Если Россия с нашими западными партнерами построит этот газопровод, то цель России перевести украинскую газотранспортную систему в металлолом тогда будет выполнима», — считает политик.

Он напомнил, что на транзите газа «мы сейчас сами зарабатываем 3 миллиарда», при этом европейские партнеры предоставляют Украине 1 миллиард долларов кредита в год, который надо как-то возвращать.

В связи с этим Яценюк считает необходимым оказать «жесткое давление» на Россию, чтобы строительство «Северного потока-2» было прекращено. По его мнению, Соединенным Штатам следует ввести новые санкции против РФ в связи со строительством газопровода.

Ранее экс-глава Минобороны Украины Анатолий Гриценко сообщил, что проект «Северный поток-2» должен волновать Киев в меньшей степени, чем массовая коррупция и нарастающее недовольство простых украинцев, из-за которых страна потеряет свое население и в конце концов исчезнет как государство.

В конце марта федеральное ведомство ФРГ по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство и эксплуатацию «Северного потока-2» на территории Германии. Как сообщали в Берлине, проект «Северный поток – 2» позволит уменьшить издержки транспортировки газа в Европу и сократить взаимную зависимость России и Украины в энергетической сфере.

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