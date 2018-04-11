Скрипаль держат в заложниках те, кто уничтожил улики: посольство РФ ответило The Times

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Лондон, 11 апреля. Российское посольство в Великобритании прокомментировало статью The Times, посвященную новым обстоятельствам расследования так называемого «дела Скрипаля» и в частности заявлению российских официальных лиц о том, что экс-сотрудник ГРУ и его дочь были фактически «похищены».

В комментарии, появившемся в Twitter посольства РФ, указывается, что журналисты не ошибаются, когда говорят о «заложниках», а также отмечается, что похитители — это те же люди, кто уничтожил улики и не смог представить никаких реальных свидетельств произошедшего.

«Что The Times в действительности установили, так это что Юлию Скрипаль держат в заложниках те же люди, кто уничтожил улики и не смог представить никаких подтверждений…» — говорится в комментарии российского посольства.

What @thetimes actually reveals is that Yulia Skripal is held hostage by the same people who destroy evidence and fail to come up with a single official account of the crime. pic.twitter.com/XJi2U1fWP7 — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) April 11, 2018

Напомним, ранее газета Sunday Times сообщила, что Скрипали могут переехать в США. О том, насколько это вероятно и на какие мысли наводит, Федеральному агентству новостей рассказал публицист и политический аналитик Станислав Бышок.

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