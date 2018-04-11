Управление гражданской обороны Алжира уточнило данные о погибших при крушении самолета
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Алжир, 11 апреля. Управление гражданской обороны Алжира сообщило о 181 погибшем в результате крушения военно- транспортного самолета Ил-76ТД недалеко от аэропорта Буфарик на севере страны.
Среди жертв, по данным ведомства, 26 членов Народного фронта «Полисарио», добивающегося независимости Западной Сахары, сообщает телеканал «Аль-Джазира».
Ранее СМИ распространяли данные о 200 погибших. Известно, что воздушное судно разбилось спустя несколько минут после взлета. Сразу после падения борт загорелся. Все подробности и обстоятельства ЧП уточняются.
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