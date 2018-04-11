Ученые объяснили, почему кофе способствует похудению

В закладки

Нью-Йорк, 11 апреля. Эксперт в области диетологии Сара Фловерс заявляет, что кофе с утра помогает стимулировать обменные процессы путем нормализации термогенеза — биологического механизма, с помощью которого наш организм поддерживает оптимальную температуру тела.

«Правильный термогенез как нельзя лучше способствует сжиганию жира, поэтому если вы хотите похудеть, то пейте кофе по утрам и никого не слушайте», — приводит ее слова Planet Today.

Фловерс добавила, что в химическом составе кофе есть не только кофеин, но и хлорогеновая кислота, которая замедляет процесс усваивания углеродов и одновременно катализирует расщепление жира.

Однако эксперт предупреждает: пить слишком много кофе тоже не стоит, можно отравиться. Кроме того, из-за избытка кофе организм может стать невосприимчивым к веществам, способствующим потере лишнего веса.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.