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Киев отреагировал на условие «Газпрома» по сохранению транзита газа
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    Киев отреагировал на условие «Газпрома» по сохранению транзита газа

    13:47  11 Апреля 2018
    10208

    Киев отреагировал на условие «Газпрома» по сохранению транзита газа

    Киев, 11 апреля. Украинские власти будут настаивать на сохранении транзита российского газа в объеме не менее сорока миллиардов кубометров. Об этом в среду сообщил министр энергетики Украины Игорь Насалик.

    «Украина не пойдет на такие объемы, потому что для Украины они будут экономически невыгодными. То есть нам необходимо будет вкладывать денежные средства, чтобы прокачивать такие объемы газа», — заявил украинский министр.

    Он также отметил, что Европейская комиссия пообещала приложить все усилия для сохранения транзита голубого топлива Киевом.

    Текущее соглашение на транзит газа действует до конца следующего года.

    В феврале Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию «Газпром» выплатить украинскому «Нафтогазу» порядка 2,6 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа.

    Киев отреагировал на условие «Газпрома» по сохранению транзита газа

    В российской фирме заявили, что этот вердикт сформировал дисбаланс в пользу Киева. В прошлом месяце «Газпром» обжаловал решение Стокгольмского, а также сообщил «Нафтогазу» о старте процедуры расторжения соглашений на поставку и транзит газа.

    Накануне председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания никогда не ставила вопрос об отказе от транзита голубого топлива через Украину. Он (объем — Прим.ред.) может сохраниться в объеме 10-15 миллиардов кубометров ежегодно в том случае, если Киев сможет доказать экономическую целесообразность нового соглашения.

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    Автор: Дана Балан
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    #россия #украина #миллер #газ #газпром #нафтогаз
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