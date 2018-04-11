В Совфеде рассказали, при каком условии Россия нанесет ответный удар США в Сирии

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Москва, 11 апреля. Для России «красной линией» в вопросе о предполагаемых ударах сил США по Сирии станут жизни и здоровье российских военнослужащих — если хоть кто-то из них пострадает, российские силы нанесут ответный удар, заявил первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

Он подчеркнул, что российские базы в Хмеймиме и Тартусе находятся под серьезной защитой.

«Вместе с тем мы рассчитываем, что в случае ударов США, если они последуют, жизнь наших военнослужащих не будет поставлена под угрозу», — отметил сенатор в беседе с РИА Новости.

В Совете Федерации РФ считают, что президент США Дональд Трамп в этот раз намерен «обострять ситуацию в Сирии до конца», поэтому Россия должна быть готова ответить агрессорам всеми доступными средствами. Такое мнение выразил ветеран Службы внешней разведки России Игорь Морозов.

Ответный удар РФ, заявил Морозов, приведет к «непоправимым последствиям» и нанесет серьезный урон всему военному потенциалу США.

Напомним, президент Трамп заявил ранее, что «не исключает» применения военной силы против Сирии из-за инцидента в городе Дума, где якобы сирийскими ВВС была сброшена бомба с хлором. Западные страны без каких-либо доказательств возложили ответственность за применение химоружия на Дамаск.

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