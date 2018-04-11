Медведев рассказал об объемах федеральной поддержки регионов России

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Москва, 11 апреля. Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что в текущем году поддержка российских регионов из федерального бюджета превысит 1,7 триллиона руб.

Дмитрий Медведев в ходе выступления с отчетом правительства в Государственной думе прокомментировал вопрос о финансовой поддержке субъектов РФ.

«Объем федеральной поддержки регионам на протяжении последних лет неуклонно рос. В этом году он превысит 1,7 триллиона рублей», — сказал премьер.

Власти РФ планируют оказать дополнительную помощь в 136 млрд рублей, которые направят на повышение зарплат работникам бюджетной сферы. В фокусе правительства по-прежнему остается развитие российского Севера.

«Конечно, мы понимаем, что многим регионам непросто. Но перед ними стоят задачи повышать зарплаты и пенсии, создавать рабочие места. В значительной части регионов эти проблемы решены», — сказал он.

Медведев добавил, что обратной стороной этого процесса стала «расбалансировка» бюджетов в регионов. Необходимо, чтобы регионы страны были самодостаточны, резюмировал он.

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