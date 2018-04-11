В Госдуме предложили «отменить» распад СССР

В закладки

Москва, 11 апреля. Решить проблему с захватом Украиной российских судов можно только восстановлением единого государства, заявил Федеральному агентству новостей депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров.

В интервью корреспонденту ФАН депутат назвал действия украинских властей «пиратством в чистом виде».

«Украина идет на обострение отношений, — уверен он. — Для этого там и устраивали государственный переворот. При этом надо понимать, что на Украине нет легитимного правительства. Там правят интервенты, которые руками украинцев, в том числе — военных решают свои задачи. То есть задачи США и их союзников. Все их действия продиктованы этим обстоятельством, а не необходимостью защиты интересов украинского населения. Это — азбука наблюдаемого процесса. Они будут постоянно обострять ситуацию».

По мнению Федорова, «с Украиной нельзя «замириться», с ней можно только восстановить отношения в соответствии с законом и международным правом. То есть, восстановив единое государство, из которого сепаратисты Киева вывели Украину в 1991 году.

«То, что они говорят в отношении Крыма, если дотошно разбираться, с точки зрения международного права, на самом деле, полностью распространяется на сам Киев», — уверен Федоров.

Парламентарий считает, что для этого необходимо начать процесс рассмотрения в судебном порядке ситуации с распадом СССР.

«Необходимо в российских судах рассмотреть незаконное решение бывшего президента СССР Михаила Горбачева об отторжении Украины и других территорий, и, естественно, отменить эти незаконные решения. И дальше уже начать переговорный процесс с населением Украины о восстановлении единого государства. Параллельно начать с НАТО уже более жесткий разговор о выводе инфраструктуры НАТО и США с территории Украины, включая изъятие оттуда своего незаконного правительства», — объяснил собеседник ФАН.

Евгений Федоров также напомнил о том, что киевская власть незаконна, в том числе, и по решению Дорогомиловского суда Москвы, который признал события февраля 2014 года в Киеве государственным переворотом.

Напомним, что сегодня стало известно об очередном захвате российского судна украинскими властями. На этот раз речь идет о корабле компании Trans Services Maritime. Украина обвиняет ее в «незаконной добыче песка» в Крыму.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.