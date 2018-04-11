Ответим «Калибрами»: военный эксперт рассказал, что ждет США в случае атаки на базы РФ в Сирии

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Москва, 11 апреля. Постпред России при ООН Василий Небензя предупредил США, что удар по Сирии не останется без ответа. Военный эксперт генерал-лейтенант Юрий Неткачев не исключил, что ответом на «акт возмездия» Пентагона будет обстрел ракетами «Калибр» американских баз на Ближнем Востоке.

«Удары «Калибрами» могут быть нанесены по американским объектам и базам на Ближнем Востоке, если Пентагон, обвинив Россию в пресловутых химатаках, решится на «акты возмездия» по российским базам в Тартусе и Хмеймиме», — полагает он.

При этом эксперт счел маловероятным вариант прямого противостояния России и США, поскольку такой сценарий, по его мнению, «спровоцирует большую войну, которую не хотят ни Вашингтон, ни Москва». Эксперт уверен, что «если Пентагон с подачи американского правительства решится на удары, то они будут аналогичными прошлогодней атаке США по сирийской базе «Шайрат».

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что «не исключает» применение военной силы в САР после того, как в городе Дума сирийские ВВС якобы сбросили бомбу с хлором.

Эти обвинения в адрес Дамаска о химатаке в Восточной Гуте МИД России назвал информационным вбросом, целью которого является выгораживание террористов, а также оправдание возможные силовые удары извне. Стоит отметить, что о готовящейся в пригороде Дамаска провокации с инсценировкой применения химоружия со стороны боевиков в Генштабе ВС РФ сообщали еще 13 марта.

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