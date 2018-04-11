В Ростуризме рассказали, как изменился спрос на путевки в связи с падением рубля

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Москва, 11 апреля. Советник руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин рассказал, как влияет падение курса рубля на выездной турпоток.

По словам Горина, делать какие-то прогнозы на данный момент рано. Еще в декабре стартовали продажи путевок по системе раннего бронирования. Так, скидки могли достигать 20-30%.

«Многие туристы заняли выжидательную позицию. В любом случае идет существенная коррекция на 12% вверх, и на международных путешествиях, где перерасчёт происходит, исходя из доллара и евро, это может впоследствии сказаться», — цитирует RT Дмитрия Горина.

Также советник отметил, что возможный выбор туристов касательно отдыха на отечественных курортах напрямую не связан с падением курса рубля. Так, процесс перераспределения турпотока происходит последние три-четыре года. По словам Горина, «международные курорты достойно конкурируют с российскими».

Горин также предоставил информацию о топе самых популярных стран, куда ездят россияне в майские праздники. В список вошли Турция, Кипр, Испания, Греция и Россия.

Ранее сообщалось, что в России курс рубля по отношению к доллару и евро продолжал падать. Согласно данным, курс е6вро превысил 80 рублей, курс доллара стал выше 64 рублей.

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